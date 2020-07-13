Jerry Hail намерена судиться с певцом из-за скандального трека

Причиной судебного иска может стать провокационная песня со словами «тр*хнуть JH».

Певица Jerry Hail заявила о намерении судиться с певцом FAYNYY, который написал провокационную песню «Не Яна» со словами «тр*хнуть JH».

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Об этом певица заявила в своем Instagram. По ее словам, она игнорировала трек, однако исполнитель в погоне за «хайпом» поставил его на рекламу.

«Что дальше? Парень написал в сториз, что если я не отреагирую, он напишет еще таких чудесных треков! Но что произошло после моей реакции? Чувак снял видео, где говорит, что НЕ ЭТО имел в виду, аргументировав это неоспоримым фактом типа: «замените «трахнуть» на «поцеловать» — и в песне гораздо более приятный смысл. КЭП, ТОЧНО! А если изменить «трахнуть» на «покатать на велике», выходит еще какой-то дополнительный смысл😱 Он спел то, что написал. Это не прямой эфир — на создание трека у человека уходит время, и его достаточно, чтобы осознать слова, которые исполняешь», - подчеркнула она.

Девушка рассказала, что в 13 лет боялась ходить по улицам своего города, потому что получала письма сексуального характера от соседа и страдала от домогательств на улицах.

«Таких ситуаций произошло с сотню только со мной. Но таких случаев — миллионы с миллиардами девушек в мире! И теперь это происходит в интернете. И выходит, можно даже песни такие выпускать!», - заявила она.

«Чувак хочет хайповать, я его не осуждаю. Мне не нравится использование женской сексуальности для хайпа, и к сожалению, нет пока ни одной статьи, которая бы заставила его подумать над тем, ЧТО он сказал», - продолжила Jerry Hail.

Певица отметила, что по процедуре, вынуждена перед подачей иска проинформировать оппонента о своих намерениях и попросить удалить трек из всех платформ, а также снять видео-извинение.

«Подчеркиваю: конкретно я не обижена. Мне важно, чтобы этот случай стал прецедентом и чтобы социум перестал считать, что говорить так с НЕЗНАКОМОЙ девушкой - это ок! Слова имеют значение», - подытожила она, опубликовав также уведомление-требование к певцу.

Отметим, сейчас трек "Не Яна" певца FAYNYY трудно найти на его открытых платформах. Вероятно, он уже удален.

Ранее Jerry Heil презентовала новую композицию #CHEWING и смешное видео к ней.

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