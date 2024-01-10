Даниил Грачев предал родную страну.

Украинский телеведущий и стилист Даниил Грачев долгое время был экспертом проекта "Богиня шопинга". Он получил известность не только в Украине, но и в России.

Известно, что он родился в Донецке, работал на телеканале ТЕТ и призывал к единству Украины. Его карьера стремительно развивалась на родине, но это не остановило его от предательства.

Грачев перебрался в страну-агрессор и там пытается построить свою телевизионную карьеру. Он претендует на место ведущего в шоу "Модный приговор" вместо Александра Васильева, который осудил преступный режим Кремля и уехал из России.

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"Я когда-то смотрел "Модный приговор". Я сегодня был ведущим "Модного приговора". Расстояние между этими фразами лет 15. Но все возможно. Такая разовая и огромная возможность увидеть изнутри все то, что видел когда-то по ТВ. Говорят, вроде, неплохо получилось. Мне, точно, было весело", - написал в соцсетях Грачев.

На этот момент обратил внимание ведущий Анатолий Анатолич. На своей странице в Instagram он написал:

"К сожалению, такие "дончане" очень ценный ресурс россиян... Интересно, остался ли у этого чмони украинский паспорт, чтобы ездить за границу, но паспорта "денере" у него точно нет".

Стоит отметить, что Даниил Грачев молчит о войне в Украине. В начале полномасштабного вторжения он исчез из соцсетей, однако вскоре вернулся и продолжил вести свой блог.

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