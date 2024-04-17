Он с женой воспитывает двоих сыновей, но хочет еще одного ребенка.

Певец Дмитрий Монатик готовится в третий раз стать отцом. Они с супругой Ириной хотят еще одного ребенка. Артист признается, что пол малыша для него не важен, они просто хотят расширить свою семью.

В программе "Ближе к звездам" певец признался, что они с супругой сейчас активно работают над появлением еще одного члена семьи.

"Честно, вообще нет разницы девочка или мальчик, но хочется еще детей. Я понимаю, что есть для этого и силы, и желание, и это всегда очень большое вдохновение. Это еще одна новая жизнь. Мы не откладываем этот вопрос", - признался Монатик.

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К слову, у Дмитрия и Ирины уже есть двое сыновей – Данила, которому 8 лет, и Платон, которому 7. И для певца именно они являются неисчерпаемым источником энергии и вдохновения.

"Сыновья учат меня заново проходить жизнь, учат не губить ребенка в себе, чтобы находить с ними общий язык, учат идти в ногу со временем, быть молодым душой", - поделился артист.

Более того, именно младший сын Платон стал для певца мотивацией вернуться в танцы. Ведь с началом полномасштабного вторжения Монатик считал, что это его увлечение никому больше не нужно, даже ему самому, потому что "танцы не танцуются, когда все вокруг разрушается". Однако Платон снова вдохнул в отца страсть к хореографии.

Напомним, ранее Монатик рассказал, как его сыновья едва не попали под ракетный обстрел.

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