Украинский артист Влад Дарвин, который стал очень популярным после клипа с певицей Alyosha на песню "Ти найкраща", стал отцом.
Артист в программе "Светская жизнь" признался, что они с женой Кристиной Марти скрывали беременность и рождение ребенка почти ото всех.
"Беременную жену почти никто из моих друзей не видел. Мы ждали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились и для нас каждый день был особенный. Мы очень довольны тем, что мы никому лишнему об этом не сказали", - поделился звезда.
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Также Влад рассказал, что хочет, чтобы его ребенок владел аж пятью языками. Кроме того, артист рассекретил имя своего наследника.
"Я впервые увидел ребенка и сразу мне выплыла буква "р". Я так почувствовал. Ночь не спал, искал все имена на эту букву и мне показалось, что Рональд — самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира и его будут называть Ронни", - рассказал новоиспеченный отец.
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