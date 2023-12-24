Ему было всего 24 года.

В "Молодом театре" случилось горе - погиб 24-летний актер Роман Новак. Сообщается, что его жизнь оборвалась в автокатастрофе.

"До сих пор не можем поверить в это страшное известие. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу", - сообщает пресс-служба театра.

Подробности катастрофы не раскрыли. Поэтому пока неизвестно, при каких именно обстоятельствах и где это произошло.

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Отметим, Роман Новак родился в Черкассах. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в 2020 году.

Несколько лет он играл в "Молодом театре". Новак был задействован в таких спектаклях как "Саломея", "Сон летней ночи", "Инъекция бессмертия", "Кролик Гарви", "Хомо ферус, или сука-любовь!", "Осенний блюз", "Коварство и любви", "Цап-ка-коз" и "Шинель".

Напомним, ранее на войне погиб звезда украинских сериалов Василий Кухарский. Еще в сентябре он получил тяжелые ранения на фронте, но выжить ему не удалось.

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