Когда Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, Кшиштоф Занусси не смог оставаться в стороне.

Известный польский режиссер Кшиштоф Занусси невероятно переживает за судьбу Украины и помогает тем, кто в этом нуждается. Так, после полномасштабного вторжения РФ они с супругой приютили у себя дома шесть семей из Украины. Об этом Занусси рассказал в интервью изданию "Экспресс".

"Мы с женой очень прониклись их судьбой. Поселили в наших домах и в Варшаве, и за городом. Поместились все. При том, что были не только дети, но и домашние животные. Сейчас осталось только две семьи. Кто имел родственников в Канаде, улетел за океан", - рассказал кинорежиссер.

Кшиштоф Занусси признался - до последнего надеялся, что до широкомасштабной войны не дойдет. И когда в новостях услышал, что РФ обстреляла Киев, Харьков, Львов, Ивано-Франковск и другие города, не мог в это поверить.

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"Конечно, это был большой шок... Хотя война в Украине шла не один год, но ее новая волна стала неожиданностью. До последнего хотелось надеяться, что до этого не дойдет... Сейчас я внимательно слежу за новостями с фронта. Каждый вечер, в двенадцать часов еще раз включаю радио, чтобы проверить, не произошло ли у вас чего-то худшего...", - добавил мужчина.

Ранее УНИАН писал о том, какие мировые звезды поддержали Украину на своих концертах.

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