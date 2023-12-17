Пока Данилко выступает только на благотворительных концертах.

Украинский певец EL Кравчук рассказал о недавнем разговоре с Андреем Данилко, выступающим под псевдонимом Верки Сердючки. Они обсуждали рабочие вопросы и то, как артисты вынуждены выживать в условиях войны.

Как признался певец в программе "Гончарова подкаст", они с Данилко говорили о том, что концертов сейчас мало, а то, что артисты зарабатывают за границей, они отдают украинской армии.

"Сейчас очень сложная ситуация у артистов. Утром был звонок от Данилко. Мы разговаривали просто о работе. И он говорит: "Сложно сейчас, как жить, где брать деньги?". Он дает туры в Америке, чтобы зарабатывать на армию. И не очень много этих концертов, если честно. Но мы говорим обо всех артистах. Хочется больше работать, но в стране война, экономика…", – сказал EL Кравчук.

При этом артист отметил важность концертов в Украине. По его словам, выступать нужно не только на передовой, но и в тылу, потому что такие мероприятия объединяют людей.

"Культура – это не просто надежный тыл, это душа. Без нее не будет мотивации. Концерты актуальны не только на передовой, но и в тылу. Это объединяет людей", – добавил артист.

Напомним, ранее Андрей Данилко сообщил о трагедии. На войне погиб сын одного из участников его коллектива.

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