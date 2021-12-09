Звезде на момент смерти было всего 23 года.

Известную американскую поп-певицу Скайлер Хикс нашли мертвой в доме ее друга.

О смерти девушки сообщили в соцсетях ее мать и сестра, информирует Deadline.

Инцидент произошел в Южной Каролине.

Читайте также"На старуху похожа": Ани Лорак "разнесли" за опухшее лицо после уколов красоты"Моя красивая, чрезвычайно талантливая, веселая сестра покинула этот мир. У меня разбито сердце. Я буду скучать по ней. Я буду скучать по ее голосу, по ее теплым объятиям, по ее шуткам. Она создавала музыку, которая вдохновляла тысячи людей. Она так рано ушла из жизни", - сообщила сестра певицы.

Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти звезды. Известно, что Скайлер находилась в депрессии и злоупотребляла психоактивными веществами.

Певице было всего 23 года.

Скайлер Гикс стала известной благодаря участию в американском шоу талантов. Девушку называли "двойником Селены Гомес".

Как сообщал УНИАН, музыкальный критик и экс-судья украинского шоу "Х-фактор" Сергей Соседов рассказал, что много лет назад находился в отношениях с украинским артистом Петром Дмитриченко. По его словам, Петр хотел записать свою песню, поэтому к нему и обратился.

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Автор: Марта Гичко