У нее дома провели обыск, в машине актрисы нашли целых два килограмма наркотиков.

В России арестовали известную актрису Рамилю Искандер. Ей грозит 20 лет колонии из-за того, что у нее нашли наркотики, а именно два килограмма мефедрона и дозу кокаина.

"Наркотики были обнаружены в ходе обысков в доме Рамили Хисамовой (настоящая фамилия) в поселении Марушкинское и в салоне ее автомобиля Subaru. Всего полицейские изъяли чуть меньше 2 кг мефедрона и 0,05 г кокаина. На актрису возбудили уголовку за покушение на сбыт в особо крупном. Ей грозит до 20 лет колонии", - сообщает российский Telegram-канал SHOT.

По данным росСМИ, обыски в доме у актрисы проходили 29 августа. Наркотики нашли в свертках под обшивкой ее автомобиля. После этого 46-летнюю артистку задержали и отправили на допрос.

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Чем известна Рамиля Искандер

Актриса снималась в фильмах и сериалах. Она играла жену Ивана Грозного в кинокартине "Царь", а также выступала в театре. Помимо этого, россиянка была дубляжной актрисой.

Она озвучивала киноленты, в которых играли Мила Кунис, Скарлетт Йохансон, Марион Котийяр. Женщина не вела соцсети и редко говорила о своей жизни. Свою позицию касательно полномасштабной войны РФ против Украины Искандер не озвучивала. Поддерживала ли она путинский режим - неизвестно.

Напомним, ранее УНИАН сообщал о том, что в Харькове погибла падчерица известной российской певицы.

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