Известного российского шоумена выгнали с ТВ - он отреагировал

Он до сих пор ноет по этому поводу.

Российского шоумена и музыкального критика Сергея Соседова еще в декабре прошлого года выгнали с ТВ. Он до сих пор не может это забыть и периодически высказывается по этому поводу.

Как сообщают российские СМИ, Соседова отстранили от ведения программы "За гранью", которой он руководил два года. Спустя некоторое время критик поделился новыми деталями о своем уходе с канала НТВ.

"Меня просто убрали, просто выгнали из программы", — жалуется Соседов.

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При этом руководство телеканала не удосужилось уведомить Соседова о том, что с ним больше не планируют продлевать контракт. О своем увольнении он узнал от редакторов передачи.

"Я оказался ненужным", — подытожил Сергей Соседов.

Стоит отметить, что Соседова недолюбливают ни в России, ни в Украине. К слову, в период с 2010 по 2015 год Соседов был одним из судей популярного шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Однако после вторжения России в Украину критик выразил поддержку агрессору и одобрил военные действия.

Напомним, ранее Сергей Соседов устроил скандал в отеле.

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