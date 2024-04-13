Он находится в тяжелом состоянии.

Российский клоун Юрий Куклачев, который публично поддерживает агрессию РФ и уничтожение всего украинского, попал в больницу. У него случился инфаркт.

Как пишут росСМИ, состояние 75-летнего Куклачева "стабильно тяжелое". Ему сделали операцию, однако врачи не дают никаких прогнозов.

"Вчера Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта в Москве. Сначала подумали, что это просто защемление нерва, но ситуация оказалась гораздо серьезнее. Дрессировщика госпитализировали и ночью прооперировали", - отметили росСМИ.

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К слову, все деньги, которые заработал за свое выступление, сторонник кровавой политики Кремля хотел перечислить семьям погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холл". Он также заявлял, что стоит срочно отомстить Западу и Европе, ведь они якобы захотят расстрелять и других россиян.

"Атака террористов наглядно показала, с кем мы боремся во время "СВО". Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами", - говорил очередной бред Куклачев.

Напомним, ранее известный российский актер попал в больницу.

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