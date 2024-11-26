Известная блогерша съездила в Непал.

Известная украинская блогерша Даша Кацурина осуществила свою мечту - покорила Гималаи. Она не просто насладилась невероятными видами Непала, но и прошла испытание на прочность, совершив восхождение на высоту 4,5 км по треку Марди Химал. Об этом блогерка написала в своем Instagram.

Это путешествие стало для Даши чем-то большим, чем просто туристическим приключением. В начале года она осознала необходимость найти занятие для души, что-то кроме работы и семьи. Так в ее жизни появился хайкинг, который помог ей открыть новые грани собственной личности.

"Эта аскеза мне многое показала обо мне, и я себе нравлюсь. Она признается, что самым большим вызовом стало отсутствие комфорта: четыре дня без душа, холодные ночи, не слишком уютные условия проживания. Но это не сломало ее, а наоборот - закалило, - делится впечатлениями Даша.

Видео дня

"Ты чувствуешь суперсилу рядом с Анапурной и абсолютно безразлично, когда ты в последний раз мылся, если ты можешь быть здесь и сейчас", - рассказывает блогерша о своих ощущениях.

Конечно, не обошлось без ностальгии по любимому Владимиру Дантесу, которого Даше очень не хватало. Однако она подчеркивает важность самостоятельного прохождения этого пути.

Путешествие в Гималаи стало для Даши Кацуриной незабываемым опытом, который помог ей познать себя, открыть внутреннюю силу и насладиться величием гор. Она еще раз доказала, что способна на многое и готова к новым вызовам.

Напомним, развод с Мишей Кацуриным стал для Даши Кацуриной началом пути к самопознанию и принятию себя.

Вас также могут заинтересовать новости: