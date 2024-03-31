Ее мама погибла в новогоднюю ночь.

Украинская актриса Валерия Ходос, известная по ролям в сериалах "Не зарекайся", "Выбор матери", "Незакрытая мишень" и других, впервые рассказала подробности гибели своей мамы.

В интервью Алине Доротюк артистка поделилась, что это произошло 19 лет назад, когда она только стала совершеннолетней. Трагедия случилась в новогоднюю ночь.

Как рассказала Ходос, ее мама была косметологом. Студия, в которой она работала, решила устроить корпоратив. После него мама Валерии ехала домой и попала в жуткую автокатастрофу.

"Они возвращались ночью домой, была свободная трасса... И в их машину врезался пьяный водитель. Погибла только мама, другие женщины, слава Богу, живы", - рассказала со слезами на глазах Валерия.

Она добавила, что с тех пор не отмечает Новый год, потому что ей до сих пор сложно.

"Мне всегда было сложно об этом говорить. Это был Новый год, поэтому для моей семьи это ужасный праздник. Я его никогда не праздную", - добавила актриса.

Напомним, ранее известная украинская певица рассказала о внезапной смерти жениха.

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