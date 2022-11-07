Екатерина Тышкевич осудила Байрак за молчание о войне в Украине.

Звезда сериала "Ничто не случается дважды" Екатерина Тышкевич ранее дружила с режиссером Оксаной Байрак, однако после молчания о войне в Украине актриса заблокировала ее.

В интервью Алине Доротюк звезда призналась, что ранее не обращала внимание на пророссийские взгляды Оксаны Байрак:

"Были какие-то шутки, что она бы вышла замуж за Путина. Но я реально думала, что она гонит. Что такого не может быть. Думала неудачная шутка. За месяц до войны мы уже почти не общались. Мне очень тяжело давалась эта дружба. Я и не уверена, что Оксана может дружить. Я ее заблокировала, и мы не общаемся".

Тышкевич добавила, что как-то высказала в инста-сториз свое мнение по поводу позиции режиссера. Тогда Байрак позвонила ей и попросила это удалить. Однако Екатерина не согласилась этого сделать.

"Признать свою ошибку, она этого не сделает. Чтобы сдать ее СБУ, нужны доказательства, а она хитрая, все удаляла. Я вычеркнула ее из своей жизни. Нет прощения", - прокомментировала Тышкевич.

Оксана Байрак: позиция по войне

Режиссер неоднократно говорила о том, что она "голубь мира". Поэтому она ни разу не назвалу Россию террористом и не рассказала правду о войне в Украине в своих соцсетях.

При этом украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, что в первые дни войны писала Байрак, но та ее заблокировала. Звезда хотела выяснить, почему режиссер поддерживает преступный режим Кремля.

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