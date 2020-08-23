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Полуголая модель возбудила сеть жарким видео

18:15, 23 августа 2020
Звезды
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Модель показала фото / instagram.com/izabelgoulart

На кадрах девушка предстала в раздельном купальнике терракотового цвета. А дополнили образ солнцезащитные очки.

Стоит отметить, что Гулар выглядит сногсшибательно. У нее подтянутое спортивное тело. А шиммер добавил ее коже сияния.

Модель показала фото / instagram.com/izabelgoulart

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Автор: Диана Могилевич

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