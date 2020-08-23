Полуголая модель возбудила сеть жарким видео

Изабель Гулар показала новое видео.

Известная модель Изабель Гулар опубликовала в Instagram очень жаркое видео.

На кадрах девушка предстала в раздельном купальнике терракотового цвета. А дополнили образ солнцезащитные очки.

Стоит отметить, что Гулар выглядит сногсшибательно. У нее подтянутое спортивное тело. А шиммер добавил ее коже сияния.

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Автор: Диана Могилевич