В кадры якобы попала Ирина Билык / Скриншот

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Об этом пишет издание "КП" и публикует ролик, на котором якобы Билык с любовником. Правда, сказать точно, кто зафиксирован на записи, просматривая его, невозможно.

СМИ утверждают, что видео было снято в Турции. И компанию звезде, как пишет КП, составил не ее муж, режиссер Аслан Ахмадов, а какой-то незнакомый парень. С ним якобы Билык горячо целуется. Артистка пока не прокомментировала ролик.

"Выглядит это романтично - почти как Венеция. Шикарная лодка проплывает по каналу, а в ней - Билык и мужчина, который мастерски прикрывается шляпой. и понять, кто он - невозможно, остается лишь строить догадки", - пишет КП.

Ранее украинская певица Ирина Билык поздравила своего старшего сына с днем рождения. Глебу Оверчуку исполнился 21 год.

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Автор: Ольга Робейко