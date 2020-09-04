Сейчас артистка еще не прокомментировала ролик, на котором якобы снятые ее поцелуи.

Вокруг личной жизни известной украинской певицы Ирины Билык не раз возникали слухи. На этот раз ей "приписали" нового любовника.

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Об этом пишет издание "КП" и публикует ролик, на котором якобы Билык с любовником. Правда, сказать точно, кто зафиксирован на записи, просматривая его, невозможно.

СМИ утверждают, что видео было снято в Турции. И компанию звезде, как пишет КП, составил не ее муж, режиссер Аслан Ахмадов, а какой-то незнакомый парень. С ним якобы Билык горячо целуется. Артистка пока не прокомментировала ролик.

"Выглядит это романтично - почти как Венеция. Шикарная лодка проплывает по каналу, а в ней - Билык и мужчина, который мастерски прикрывается шляпой. и понять, кто он - невозможно, остается лишь строить догадки", - пишет КП.

Ранее украинская певица Ирина Билык поздравила своего старшего сына с днем рождения. Глебу Оверчуку исполнился 21 год.

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Автор: Ольга Робейко