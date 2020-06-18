Певица Ирина Билык трогательно поздравила сына с днем рождения
14:19, 18 июня 2020Звезды
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Певица посвятила сыну пост в социальной сети.
Билык поздравила сына / фото instagram.com/bilyk_iryna/
Украинская певица Ирина Билык поздравила своего старшего сына с днем рождения. Глебу Оверчуку сегодня исполнился 21 год.
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Билык состоялась не только как артистка, но и как мать. Сейчас она воспитывает двух сыновей. Старшего Глеба она родила от модели Андрея Оверчука. В честь его дня рождения певица опубликовала в Instagram фотографию и прикрепила рисунки сына.
"Это мой Глеб! Сегодня ему 21! А это его рисунки... Я в шоке! Гениально!! С Днем Рождения, моя Звезда!" - написала Билык.
Глебу исполнился 21 год / фото instagram.com/bilyk_iryna/
Как сообщал УНИАН, ранее Ирина Билык показала фото сыновей и будущей невестки.
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