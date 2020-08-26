Супермодель Ирина Шейк засветила сногсшибательную фигуру в бикини
17:13, 26 августа 2020Звезды
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Девушка отдыхала на побережье моря.
Шейк показала фото / instagram.com/irinashayk
Известная супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
На снимке девушка стоит возле моря спиной к камере. Для пляжного "лука" она подобрала раздельный купальник. А волосы она собрала в хвостик.
Шейк показала фото / instagram.com/irinashayk
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