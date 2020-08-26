Супермодель Ирина Шейк засветила сногсшибательную фигуру в бикини

Девушка отдыхала на побережье моря.

Известная супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

На снимке девушка стоит возле моря спиной к камере. Для пляжного "лука" она подобрала раздельный купальник. А волосы она собрала в хвостик.

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Автор: Диана Могилевич