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Супермодель Ирина Шейк засветила сногсшибательную фигуру в бикини

17:13, 26 августа 2020
Звезды
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Шейк показала фото / instagram.com/irinashayk

На снимке девушка стоит возле моря спиной к камере. Для пляжного "лука" она подобрала раздельный купальник. А волосы она собрала в хвостик.

Шейк показала фото / instagram.com/irinashayk

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Автор: Диана Могилевич

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