Известная супермодель снялась топлес (фото)
10:16, 11 июня 2020Звезды
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Обнаженную грудь в кадре звезда прикрыла рукой.
Ирина Шейк позирует без белья / фото instagram.com/irinashayk
Известная супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников пикантным снимком.
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На своей странице в Instagram она опубликовала селфи, сделанное в ванной комнате. На нем звезда позирует на полу топлес и в леопардовой юбке с "экстремальным" разрезом.
В кадре Шейк продемонстрировала идеальную фигуру, а обнаженную грудь она прикрыла рукой.
Образ она дополнила украшениями, клатчем и макияжем с акцентом на губы.
Фото супермодель сделала для благотворительного аукциона от журнала British Vogue.
Ирина Шейк позирует без белья / фото instagram.com/irinashayk
Ранее супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для популярного издания Interview.
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