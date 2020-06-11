Известная супермодель снялась топлес (фото)

Обнаженную грудь в кадре звезда прикрыла рукой.

Известная супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников пикантным снимком.

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На своей странице в Instagram она опубликовала селфи, сделанное в ванной комнате. На нем звезда позирует на полу топлес и в леопардовой юбке с "экстремальным" разрезом.

В кадре Шейк продемонстрировала идеальную фигуру, а обнаженную грудь она прикрыла рукой.

Образ она дополнила украшениями, клатчем и макияжем с акцентом на губы.

Фото супермодель сделала для благотворительного аукциона от журнала British Vogue.

Ранее супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для популярного издания Interview.

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