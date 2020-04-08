Супермодель Ирина Шейк снялась в белье для журнала (фото)

Во время фотосессии 34-летняя знаменитость позировала в нескольких образах.

Супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для популярного издания Interview.

Фотографии появились в Instagram-аккаунте журнала.

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Во время фотосессии 34-летняя знаменитость позировала в нескольких образах. Так, на одном из снимков она запечатлена в куртке-бомбере, кедах марки Vans и белых трусах. На другом модель сидит в кепке и брючном костюме песочного цвета, надетого на бордовый топ бренда Hermes. Ее также сфотографировали в зеленой толстовке Phipps, шортах Maison Alaïa и туфлях Chanel.

Автором съемки выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти (Pierre-Ange Carlotti), который ранее снимал таких знаменитостей, как Бэлла Хадид и Рианна, а также сотрудничал с мировыми брендами, среди которых Jacquemus, Proenza Schouler и Vetements.