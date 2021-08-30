Певица вспомнила свое первое место работы.

Украинская певица Ирина Билык вспомнила свою первую работу в одном из киевских ЖЭКов. Туда она устроилась секретаршей, хотя даже печатать на машинке не умела.

Об этом она рассказала телеканалу 1+1 и разместила фрагмент ролика в своем Instagram.

По ее словам, она мечтала быть актрисой и певицей, но мама ее переубеждала:

"Мама сказала: "Боже, Ира, забудь об этом. Нужен блат, деньги. А кто мы такие? Мы – бедные простые люди с авиазавода".

Читайте также"Последствия неудачных отношений": Ирина Билык откровенно призналась, что не считает себя красивой"Я не умела печатать, поэтому мне приходилось делать вид (я же актриса), что я умею это делать", – пошутила Билык.

Также певица поделилась, на что хотела потратить свою первую зарплату:

"Первое, о чем я мечтала, когда получу зарплату, я думала, что куплю много "Мивины"… Я думала, что это будет лучший день в моей жизни".

Поклонников певицы очень растрогал сюжет: "Искренность – самое лучшее качество", "Здорово", "Интересный факт", "Очень хорошо, что вы все-таки смогли исполнить мечту".

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Автор: Катерина Шварц