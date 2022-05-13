Певица рассказала о своей первой реакции.

Украинская певица Ирина Билык рассказала, какой у нее была первая реакция, когда она узнала, что ее экс-супруг Дмитрий Дикусар записался в ВСУ.

По словам певицы, узнав такую новость, она расплакалась. Позже она позвонила маме Дикусара, и с того дня они постоянно на связи.

Кроме того, Билык рассказала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину у нее изменились ценности. Она выразила особую благодарность военным и волонтерам, а также отметила, что у нее изменилось мнение по поводу некоторых украинских артистов.

"Я с лучшей стороны посмотрела на своих коллег. Когда узнала, что Дима Дикусар, Тарас Тополя, такие хрупкие, душевные ребята, пошли в ВСУ. А вы понимаете, я Диму знаю очень близко, – но я сразу плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?" – призналась Ирина Билык в программе "Зірковий шлях".

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала о первой реакции бывшего мужа-россиянина на войну в Украине.

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