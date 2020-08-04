"Я стал отцом": экс-"холостяк" Иракли Макацария сделал шокирующее заявление
13:53, 04 августа 2020Звезды
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Шоумен стал крестным отцом.
Иракли показал фото / instagram.com/maqatsa
Шоумен Иракли Макацария опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что стал крестным отцом уже девятый раз.
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"Я стал отцом уже в девятый раз. Крёстным отцом. И уже в который раз испытал это невероятное ощущение духовной ответственности перед маленьким ангелочком Анной, у которой вся жизнь впереди. Хочется, чтобы они жили счастливой жизнью в лучшем мире, не зная на своем пути разочарований и боли", - написал Иракли.
Фанаты восхитились таким количеством крестников у Иракли и выразили ему свои поздравления.
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