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Голая модель plus-size Эшли Грэм показала, как кормит ребенка грудью

12:02, 04 августа 2020
Звезды
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Эшли показала фото / instagram.com/ashleygraham

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На снимке обнаженная звезда лежит в белоснежной постели. Рядом с ней лежит ее ребенок и пьет молоко из груди матери. 

Стоит отметить, что Эшли уже неоднократно публиковала такие фотографии. Они вызывают бурные эмоции у подписчиков. Кто-то считает, что не нужно стесняться грудного вскармливания на людях, а кто-то уверен, что это выглядит вульгарно.

Эшли показала фото / instagram.com/ashleygraham

Как сообщал УНИАН, модель Эшли Грэм напугала фанатов сломанным зубом.

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