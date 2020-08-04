Голая модель plus-size Эшли Грэм показала, как кормит ребенка грудью

Модель опубликовала новое фото.

Американская модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram фотографию из фотосессии в журнал ELLE.

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На снимке обнаженная звезда лежит в белоснежной постели. Рядом с ней лежит ее ребенок и пьет молоко из груди матери.

Стоит отметить, что Эшли уже неоднократно публиковала такие фотографии. Они вызывают бурные эмоции у подписчиков. Кто-то считает, что не нужно стесняться грудного вскармливания на людях, а кто-то уверен, что это выглядит вульгарно.

Как сообщал УНИАН, модель Эшли Грэм напугала фанатов сломанным зубом.

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