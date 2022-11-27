Она отметила, что не хочет никого отмечать и позорить, но попросила более уважительно относиться к тем, что сейчас находится в Украине без света, тепла и воды.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая обратилась к украинцам, которые хвастаются жизнью за границей. Она призвала их не кричать на весь мир о том, как им классно находится в тепле и со светом, когда их соотечественники страдают от постоянного отсутствия электроэнергии.

"Не буду никого отмечать и позорить. Но имейте разум, если вы в тепле, со светом за границей, не стоит кричать, как вам классно", - написала Осадчая в инста-сториз.

Она добавила, что сейчас все украинцы должны поддерживать друг друга, а не бесить. Осадчая обратилась и к тем, кто в День памяти жертв Голодомора постит в своих социальных сетях тарелки с пирожеными.

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"Это отдельный вид цинизма", - подытожила знаменитость.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая получила государственную награду за волонтерскую деятельность. Ведущая является куратором инициатив "Знайти своїх" и "Пошук зниклих". Проекты нацелены на то, чтобы искать пропавших из-за войны гражданских.

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