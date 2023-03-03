Илья Самойленко был в российском плену, его удалось освободить в сентябре 2022 года.

Военный Илья Самойленко, который защищал Украину еще с 2015 года и был одним из тех, кто до последнего находился в Мариуполе, стал лицом украинского бренда Indposhiv. Военный, которого удалось освободить из российского плена, потерял на войне руку и глаз.

"Лицом нашей новой кампании для Indposhiv Bespoke стал Илья Самойленко - защитник Украины, военный из полка "Азов"с позывным "Гэндальф". Он с детства интересуется историей одежды и любит качественные костюмы... За восемь лет войны Илья изменился. Он пережил плен. Потерял руку и глаз. Для него мы создали усовершенствованную конструкцию одного из рукавов для удобства и идеальной посадки", - отметили в Indposhiv.

Защитник Мариуполя снялся в видео, в котором он поделился мыслями о военных. Он рассказал о том, что чувствуют люди, защищающие нашу землю.

На странице бренда также отмечается, что их цель - предоставить людям возможность жить "нормальной жизнью", даже если вокруг случаются "ненормальные обстоятельства".

Илья Самойленко-что о нем известно

Военному Илью Самойленко 28 лет. Он ушел на фронт в 2015 году. Самойленко вступил в ряды полка "Азов", там он стал заместителем командира взвода.

В 2017 году военный подорвался на мине. В результате Самойленко получил сильные ранения. Он потерял руку и глаз. Военный прошел через тяжелую реабилитацию, ему установили титаново-стальной механический протез, а глаз заменили стеклянным протезом. Самойленко переучился стрелять и целиться левым глазом. В 2021 году военный уехал за границу и начал там работать в международной компании. Однако в 2022 году, с началом полномасштабной войны РФ против Украины, он отправился на родину и вернулся в "Азов".

Самойленко находился на "Азовстали". Защитник Мариуполя попал в российский плен, в сентябре 2022 года военного удалось вернуть.

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