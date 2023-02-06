Девушка покорила поклонников своей красотой.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова поделилась с поклонниками впечатляющими кадрами с Мальдив. Девушка предстала в стильном купальнике возле бассейна.

Она покрутилась перед камерой и показала самые пикантные части своего тела, в том числе стальной пресс и худенькие ножки. "Утро", - лаконично подписала фото Квиткова.

Поклонники бурно отреагировали на ее снимки и написали в комментариях, что Даша - идеал красоты.

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Как реагируют поклонники

"Какая роскошная фигура"

"Даш, вы как сгущенка: сладкая, карамельного оттенка и все ее хотят"

"Какая крутая фигурка, это просто вау. Надеюсь, у меня тоже когда-нибудь получится привести себя к такой красоте"

"Всегда заметно, когда женщина себя любит. Такая красивая"

"Красивое тело"

Кто такая Даша Квиткова

Даша Квиткова - блогер-миллионник. На нее подписаны в Instagram более миллиона человек. Она замужем за телеведущим Никитой Добрыниным, однако недавно стало известно об их разрыве. Они разъехались, но пока официально не развелись. У них есть сын Лев.

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