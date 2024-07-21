Певица объяснила, почему пошла на интервью к ведущей.

Известная украинская певица Кристина Соловий после скандального интервью с ведущей Машей Ефросининой высказалась о ней. Артистка прокомментировала свои заявления, которые сказала во время разговора с интервьюером.

В марте Ефросинина выпустила на своем YouTube-канале интервью с Соловий. Тогда оно разлетелось по сети из-за словесной перепалки, которая возникла между знаменитостями, и долго оставалось на слуху. Конфликт прямо посреди съемок между Машей и Кристиной возник из-за "размывания границ". Артистка обвинила ведущую в том, что на ее руках и еще многих звезд, кровь убитых украинцев.

Несмотря на спор певица призналась, что откровенный разговор с ведущей был лучшим в ее жизни. Для Кристины, по ее словам, было важно пойти на интервью к человеку, который бы полностью раскрыл ее. Более того, Соловий признается, что после скандального разговора, ее популярность резко возросла.

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"Ко мне подходят люди на улице, и узнают меня, как Кристину Соловий, а не мои песни. Люди благодарят меня за то, что я решилась сказать о том, о чем другие долго молчали", - поделилась исполнительница.

Артистка говорит, что не хотела обсуждать с Марией языковой вопрос и не хотела никаких споров. Однако ее задели слова интервьюера, поэтому она не стала молчать и резко высказала свое мнение. Теперь Соловий убеждена, что некоторые из поклонников разочаровались в ней, а другие наоборот - очаровались.

"Я не думаю, что это была какая-то игра или битва. Многие люди вообще об этом не думали. О крови на руках. Это было эмоциональное выражение. Я не считаю, что прям вот так кровь на руках. Я говорила о публичных людях, которые тащили сюда "русский мир", в частности это была и Маша", - подчеркнула Кристина.

Напомним, ранее Кристина Соловий призналась, почему задолжала Вакарчуку 27 тысяч долларов.

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