Вместе с ним Шоптенко одержала победу на "Танцях з зірками" в 2006 году.

Хореограф Елена Шоптенко откровенно рассказала, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском. В паре с ним она одержала победу на "Танцях з зірками" в 2006 году. По словам Шоптенко, тогда она думала только о танцах, а сам Зеленский сейчас стал совсем другим человеком.

"Когда мне было 17 лет... Я просто ничего, кроме танца и правильности исполнения, ничего не видела... Давайте мы будем говорить откровенно, как оно есть, это совершенно разные люди. Ну то есть человек, который был там, 20 лет назад, и человек сейчас - это разные люди", - объяснила танцовщица в интервью Алине Доротюк.

Шоптенко заявила, что период ее участия в "Танцях з зірками" вместе с Зеленским был очень важным для нее. Сейчас же она не удивлена тем, чего достиг президент. Хореограф призналась, что Зеленский ее многому научил.

"Это был один из самых важных периодов моей жизни, я очень многому научилась. Некоторыми инструментами, о которых когда-то мне говорил Владимир, господин президент, я ими пользуюсь сейчас в своих постановках. И я просто очень благодарна за тот период, потому что я очень многому научилась. Тогда это был мой старт. Я просто честно скажу, я не удивлена. Потому что те качества, которые сейчас мы видим в нашем президенте, с которым мы идем, они были. Я за ними наблюдала, когда мы работали в одной команде" - рассказала Шоптенко.

Шоптенко и Зеленский в "Танцях з зірками" - что известно

В далеком 2006 году, в первом сезоне "Танцях з зірками", будущий президент вышел на паркет в паре с Шоптенко. Они очаровали публику своими танцами.

Шоптенко учила Зеленского двигаться под музыку, в финале они собрали немало голосов от зрителей, "отрыв" от других пар был довольно большим. Их пара обошла Наталью Могилевскую и Влада Яму, а также Виталия Козловского с Ксенией Горб.

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