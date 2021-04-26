Участница проекта показала новое фото.

Участница романтического реалити "Холостяк" Юлия Бельченко опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке девушка позирует в красном мини-платье с глубоким декольте. Также она надела бархатные лодочки на высоком каблуке. Дополнила Юля образ высоким пучком и ярким макияжем.

"Хорошенькая", "Какая ты красивая в этом платье", "Зайка, ты клевая", - пишут поклонники.

Новый "Холостяк": что о нем известно

Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. "Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".

Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.

Ведущий проекта - Григорий Решетник.

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Автор: Диана Могилевич