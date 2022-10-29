На шоу "Холостяк-12" пришла бывшая девушка актера Тараса Цимбалюка. Она рассказывала, что познакомилась с ним на съемках фильма "СуперКопы". В паре они пробыли, по ее словам, три года.

Актер и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк не смог промолчать об участии своей экс-девушки Виктории Варлей в 12 сезоне шоу "Холостяк".

Знаменитость оставил комментарий под фотографией своей бывшей возлюбленной, на которой она предстала в образе с первого выпуска романтического реалити.

"Жаль, что тебя выгонят в третьем эфире..." - написал Цимбалюк.

На что Виктория ответила, что никогда больше ему "ничего по секрету не скажет". Но и на этом такое общение экс-парочки в комментариях не закончилось.

"Вика наврала, что мы когда - то встречались)" - добавил Тарас. Варлей и тут не сдержалась: "Ты смотри дальше, там еще и не такое я о тебе наврала".

"Холостяк-12": как прошел 1 выпуск от 28.10.2022

28 октября 2022 года вышел первый выпуск 12 сезона шоу "Холостяк", главным героем которого стал бизнесмен Алекс Топольский.

Знакомство девушек с "холостяком" состоялось в привычном формате первой вечеринки. Главный герой встречал их на роскошной локации, где успел немного пообщаться с каждой из них. Девушки коротко рассказали о себе и вручили Топольскому подарки.

В финале первого выпуска в проекте остались 22 девушки. Кто продолжит участие в шоу и поборется за сердце Алекса - в фото:

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