По ее словам, Топольский всего лишь хочет стать популярным.

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский рассказал, что хочет создать крепкую семью. Поэтому он вернулся из США в Украину, чтобы встретить ту самую девушку, которая станет его второй половинкой.

Однако экстрасенс Людмила Хомутовская уверяет, что в планах Топольского совсем нет свадьбы. По ее словам, он всего лишь хочет стать популярным, а проект ему в этом поможет.

"Он целеустремленный, знает чего хочет. Хочет стать знаменитым, чтобы зарабатывать деньги. Сейчас он себя "лепит", как лицо, которое станет брендом", - сказала экстрасенс в комментарии УНИАН.

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Она добавила, что в ближайшее время Топольский не планирует жениться: "Сразу скажу, что у него нет задачи жениться, и не будет в ближайшее время".

Холостяк 12 - скандал вокруг Алекса Топольского

Неизвестная девушка написала одной из участниц проекта, которая выбыла во втором эфире, что отмечала с "холостяком" Новый год. Тогда мужчина склонял ее к интиму.

Она добавила, что Алекс открыто говорил ей о том, что хочет стать популярным, после чего каждая девушка будет его.

"Человек (Топольский, - УНИАН) утверждал, что все девушки имеют свою цену. Настаивал на интиме и пытался его добиться. Разделся и при мне пошел принимать ванну. Я очень не хотела, чтобы выходило шоу с его участием, особенно после слов, что он станет известным и каждая будет его. Очень мерзкий и наглый тип. Постоянно проверял мой телефон, чтобы я ничего не записывала", написала девушка.

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