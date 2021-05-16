Певица впервые рассказала об отношениях, которые принесли ей немало боли.

Украинская певица Злата Огневич рассказала о своем экс-бойфренде, который поднимал на нее руку.

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Об этом сообщает ЖВЛ.

По словам Златы, в студенческие годы она начала встречаться с парнем, с которым мечтала создать семью. Они были в отношениях около трех лет, но успехом они так и не обвенчались.

Также певица рассказала, что они часто ссорились, устраивали итальянские страсти и даже били посуду. В момент одной из таких ссор экс-бойфренд Златы ударил ее по лицу. И тогда она решила раз и навсегда закончить эти отношения.

Однако молодой человек несколько раз пытался вернуть певицу, но она так и не смогла его простить. И вот сейчас Огневич идет на романтическое реалити-шоу "Холостячка", где надеется найти свою настоящую любовь.

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Автор: Диана Могилевич