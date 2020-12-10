Фанаты предложили Никитюк пойти на шоу.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новый снимок.

Читайте такжеИзвестная модель снялась топлес (фото)

На фото она предстала в блестящем мини-платье и красных ботильонах. Рядом с ней стояла еще одна девушка в похожем наряде. Они делали сэлфи у зеркала, а кто-то успел сфотографировать их за этим занятием.

"Иди на второй сезон Холостячки", "Супер", "Нереально красивая. На каблуках просто королева", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич