Леся предстала в новом образе / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она предстала в блестящем мини-платье и красных ботильонах. Рядом с ней стояла еще одна девушка в похожем наряде. Они делали сэлфи у зеркала, а кто-то успел сфотографировать их за этим занятием.
"Иди на второй сезон Холостячки", "Супер", "Нереально красивая. На каблуках просто королева", - написали фанаты.
Леся предстала в откровенном наряде / instagram.com/lesia_nikituk
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