Только одному из трех финалистов шоу пророчат будущее с певицей.

За сердце "холостячки"продолжают бороться трое мужчин: Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко.

О шансах претендентов на долгосрочные отношения со Златой астролог Арина Артуровна рассказала в комментарии Styler.

Роман Свечкоренко, 31 год, психолог

Свечкоренко бывшие соперники называли одним из сильнейших конкурентов вопреки тому, что Злата просила его временно оставить проект из-за незавершенного процесса расторжения брака.

Астролог назвала Романа умным, логичным, системным и веселым юношей. Отметила Артуровна и способности Романа к саморепрезентации.

"Есть какая-то повернутость на физическом теле и своей внешности. Невероятная эрудиция, мастерство в оперировании фактами, цепкая память и внимание, обучаемость на ходу", - прокомментировала она.

"Уделяет много внимания ритуалам и процессу ухаживания, обязательно должны быть знаки уважения, показуха, инфантилизм, нарциссизм, мания понтов и инстаграммные замашки", - добавила эксперт.

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В то же время астролог отметила, что в натальной карте Романа аспект психолога сочетается с аспектом страсти и распущенности. Это усложняет построение отношений с женщинами и влечет за собой крикливость, скандальность, грубость и неверность, склоняет партнеров к развратному поведению.

Долгосрочных отношений со Златой эксперт не предсказывает, помеха — высокая конфликтность пары. Арина говорит, что их синастрия показывает наличие аспекта симпатии и дружбы.

Дмитрий Шевченко, 38 лет, предприниматель

Астролог охарактеризовала Дмитрия как умного мужчину с высокой способностью к обучению, человека коммуникабельного и способного находить общий язык с другими.

В то же время Артуровна описала его как легкомысленного человека, который не умеет трезво оценивать реалии и адаптироваться к обстоятельствам.

"Обратная сторона близнеца Дмитрия: лживость, вороватость, поверхностность, может быть везде и нигде конкретно, самооценка плавает от ситуации к ситуации, производит впечатление легкомысленного. Мир воспринимает как казино, сцену, пространство игры и достижений, где нужно выставить себя в лучшем свете", – считает астролог.

Дмитрию долгосрочных отношений с Огневичем специалист тоже не обещает. Говорит, что мужчина воспринимает отношения как способ продемонстрировать себя и подпитать свое эго, во второй половинке ищет отражение своих лучших качеств. Впрочем, со Златой они, очевидно, на разных волнах.

Астролог убеждает, что у них мало общего и нет взаимопонимания, а симпатия держится в аспекте страсти.

Андрей Задворный, 31 год, предприниматель

Это единственный кандидат, которому астролог предсказывает будущее с певицей. Артуровна акцентирует внимание, что Андрей и Злата любят одинаково, относятся к отношениям серьезно, могут быть верными. Сексуальное влечение также присутствует в этих отношениях.

Арина подчеркнула, что Андрей выбирает партнерш с точки зрения здравого смысла, а чувства к ним возникают позже, но они продолжительные.

Эксперт говорит, что для Андрея важно найти надежного человека, с которым можно жить десятилетиями, которому можно быть верным и преданным.

Астролог не идеализирует кандидата. Говорит, что он любит контролировать, очень ревнив.

"Общительный, давящий, напряженный, серьезный, с нотками деспотичности и чувством владения. … Эмоции часто наигранные, но в целом мягкие и плавные, выдающиеся мозгом в соответствии с социальной ситуацией. Присутствует лукавость, зависимость, стремление всем угодить, много слов - мало дел", – добавляет она.

По мнению эксперта, Злата сможет подарить ему счастье, но непременно будет сталкиваться с контролем и ограничениями с его стороны.

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Автор: Анастасия Печенюк