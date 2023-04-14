Первая леди отметила, что она определенно верит в то, что все будет хорошо.

Жена президента Украины откровенно рассказала, как она изменилась на фоне полномасштабной войны. Также Елена Зеленская поделилась своими простыми мечтами и не стала скрывать, что хочет отдохнуть.

"Очень хочется в отпуск, но о нем не позволяю себе думать, потому что это грустные мысли. И очень хочется, чтобы дети период войны пережили без значительных травм. Мы работаем с ними, однако любой может спросить: "А зачем учиться - кто знает, что будет завтра". Никто не знает, но поддерживать веру в завтра нужно, ведь все будет хорошо. И я повторяю "все будет хорошо", как мантру, и сама верю в нее", - рассказала жена Зеленского в новом интервью для украинского Vogue.

По словам первой леди, она пока не может понять, насколько изменилась за период полномасштабной войны, которую больше года назад развязала РФ. Однако некоторые изменения Зеленская уже заметила.

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"Не знаю, изменилась ли я - думаю, это можно будет понять позже, когда мы выдохнем. Мне кажется, я теперь меньше внимания обращаю на какие-то мелочи, связанные с тем, кто и что обо мне подумает, какое впечатление я произведу, когда что-то скажу или не скажу. Я понимаю, что у меня есть цель, и я должна ее достичь. Столько вещей переосмыслено сейчас: что беспокоило раньше, во время эмоциональных пертурбаций становится пустяковым", - отметила первая леди.

Также Зеленская рассказала, что сейчас она пытается находить покой в простых бытовых делах. Жена президента избавляется от стресса спортом, прогулками и мытьем посуды.

"И уборка также - разложить вещи по местам, выбросить лишние бумажки, старую косметику или лекарства. Меня успокаивает, когда я что-то упорядочиваю. Лучше всего было бы, конечно, выйти на улицу и побежать, но не всегда это удается", - добавила Зеленская.

Напомним, недавно стало известно, что Зеленская вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time.

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