Опальная певица Ани Лорак, которая не так давно "засветилась" на вечеринке в Киеве, отправилась в ОАЭ. Артистка похвасталась новыми фото и видео, за что уже получила немало критики. Звезда оконфузилась из-за своего наряда, который в сети назвали нелепым.
В своем Instagram Лорак показала роскошный вид, с высоты птичьего полета она наслаждалась красотами Дубая. Но внимание фанатов привлек ее образ.
Певица позировала в изумрудном "халатике" с перьями на рукавах. Лорак хотела уместить в один кадр все: красивый вид на Дубай, роскошную террасу на крыше дорогого отеля и свои загорелые ножки. Все это понравилось комментатором, а вот ее наряд назвали "халатиком домохозяйки".
Читайте также"Отфотошопленную" Ани Лорак в облегающем мини-платье не узнали на новом фотоПо мнению пользователей, певица нелепо выглядит в таком образе. "Халатик" якобы сильно старит и дешевит Лорак. Комментаторы, обсуждая внешность звезды в фан-аккаунтах, отметили также и то, что после критики из-за обилия фотошопа певица пытается скрывать свое лицо.
На видео Лорак позирует в очках, которые частично скрывают ее внешность. Тем не менее среди хейтеров нашлись и те комментаторы, которые похвалили певицу за стройные ножки и пожелали ей отличного отдыха.
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