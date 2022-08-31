Злоумышленники украли ценные вещи с автобуса артистов.

Украинский музыкальный коллектив, который отправился в благотворительный тур по Европе, попал в неприятную ситуацию. Участник группы Александр Сидоренко, известный как Фоззи, рассказал, что в немецком городе Дрезден артистов обворовали. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В ходе сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компьютеры, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карты. Весело, короче", - написал Фоззи.

"Ок, гугл. У нас двое остались вообще без документов. Сегодня мы в Варшаве, завтра в Кракове. Куда стучаться по аусвайсу? Плюсы, минусы, подводные камни?", - позже добавил по этому поводу артист.

Відео дня:

Пока неизвестно, как они без документов будут дальше принимать участие в этом туре. Поклонники посоветовали артистам обратиться в посольство Украины в Германии.

Напомним, YouTube блокирует клип ТНМК и Kozak System за правдивые кадры войны. Этот трек должен был выйти в мирном апреле, к юбилейному концерту Kozak System в "Дворце спорта".

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