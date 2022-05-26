29 мая во втором благотворительном телемарафоне Save Ukraine — #StopWar, который покажут на ТЕТ, выступят украинские и мировые звезды.

На день Киева, 29 мая, в 21:00 на телеканале ТЕТ покажут второй благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar, к которому присоединятся известные украинские и мировые звезды.

Среди участников мероприятия — Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитела, ONUKA, alyona alyona и многие другие. Также специальными гостями мероприятия станут победители "Евровидения 2022" — группа Kalush Orchestra всколыхнула весь мир композицией "Стефания" и принесли Украине такую важную и желанную победу на культурном фронте.

Цель мероприятия остается неизменной - привлечь внимание мирового сообщества к драматическим событиям, происходящим в Украине, собрать средства для закупки медицинского оборудования для учреждений здравоохранения.

Артисты будут выступать вживую из Киева, а также из его города-побратима Берлина, откуда к телевизионной аудитории и зрителям на площадях городов будут обращаться ведущие Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.

"Верю, что мы консолидируем вокруг телемарафона большое количество людей, ведь сейчас так важно делать все возможное, чтобы Украина не исчезала с повестки дня ни в Европе, ни в остальной части цивилизованного мира. Поэтому вместе с коллегами прилагаем к этому максимальные усилия", - прокомментировал свое участие в проекте Тимур Мирошниченко.

Знаково, что мероприятие пройдет именно 29 мая — в День Киева, и будет посвящено мужественному украинскому сопротивлению в течение 3-х месяцев несокрушимой борьбы против РФ. Организаторы отмечают, что Киев — это сердце Украины и столица свободы, которая никогда не была и не может быть завоеванным. А потому зрители во всем мире должны помнить, что именно здесь - колыбель Европы и место, откуда началась наша история. Ключевые месседжи проекта — #Stoprussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #SaveUkraine, #BeBraveLikeUkraine, #CapitalOfBravePeople.

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реализуется командами 1+1 media, фестиваля Atlas, Суспильне и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, футбольного клуба "Динамо Киев", Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел.

В Украине, кроме телеканала ТЕТ, телемарафон будут показывать все телеканалы и платформы, транслирующие марафон "Единые Новости", среди которых вещатели 1+1, ICTV, Украина, Интер, Рада, UA:Первый.

Для зрителей со всего мира трансляция будет доступна на YouTube-каналах 1+1 и Atlas Festival, и на международных версиях телеканалов, в том числе 1+1 International.

Напомним, 27 марта состоялся первый телемарафон Save Ukraine — #StopWar, во время которого совместными усилиями было собрано более 40 млн грн для решения самых острых гуманитарных проблем, вызванных войной РФ в Украине. Всего около 80 млн человек по всему миру смотрели телемарафон в прямом эфире. Мы объединили все континенты. Жители более 50 городов и столиц вышли на улицы, чтобы поддержать Украину и присоединиться к телемарафону, 30 мировых политических лидеров обратились к украинцам и международному сообществу. Более 17 млн человек были объединены коммуникационной кампанией в медиа и в социальных сетях.

Ролик мероприятия по ссылке.

Смотрите масштабный благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar 29 мая в 21:00 на ТЕТ.

Напомним, Осадчая и Горбунов выступили в Каннах, где рассказали правду о зверствах РФ и собрали деньги для Украины.

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