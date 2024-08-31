Ведущий рассказал, почему уехал из Украины.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник выехал за границу. Телезвезда раскрыл цель выезда и поделился кадрами со своими детьми.

В своем Instagram знаменитость опубликовал видео с тремя сыновьями - Иваном, Дмитрием и Александром. По словам ведущего, он выехал за границу, чтобы забрать мальчиков в родной Киев перед началом учебного года.

Сыновья Григория и его жены Кристины более 1,5 месяца находились на море. Женщина также отдыхала с детьми, но вернулась в Украину раньше них, чтобы провести время с возлюбленным наедине. Из-за работы ведущий не смог поехать в отпуск с семьей.

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Решетник не скрывал, что очень скучал по детям и был очень счастлив снова с ними увидеться. Мальчики как только увидели отца, сразу бросились в его объятия. Ни Кристина, ни ее муж не стали рассекречивать страну, в которой отдыхали их дети и где они сейчас находятся

"Приехал забирать сыновей в школу. Не виделись полтора месяца. Это было очень сложно для меня, потому что очень люблю своих Reshetnik Boys", - отметил Григорий.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, почему не пополнил ряды ВСУ. Ведущий также признался, есть ли у него бронь от мобилизации.

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