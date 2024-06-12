Звездные супруги уже даже решили, как назовут будущего ребенка.

Жена известного украинского ведущего Григория Решетника - Кристина - рассказала о планах пары на будущее. Женщина признается, что они с любимым задумываются над тем, чтобы в четвертый раз стать родителями.

Как известно, звездные супруги уже воспитывают троих сыновей - Дмитрия, Ивана и Александра. Впрочем, они не планируют останавливаться и говорят, что хотят много детей.

В частности, Григорий и Кристина уже много лет мечтают о дочери, поэтому надеются, что вскоре в их семье девочек станет больше.

"Григорий до сих пор мечтает о дочери. Все интересуются, ну когда же. А мы говорим, что после победы. Очень надеемся, что победа будет вскоре, в ближайшем будущем. Очень хотим дочь", - поделилась Кристина.

Более того, жена ведущего рассказала, что они с любимым уже даже выбрали имя для дочери. Знаменитости хотели бы назвать девочку символическим именем Виктория, что означает "победа". Сам Григорий заявил, что быть родителями в условиях полномасштабного вторжения - это очень ответственно.

"Хотим, чтобы было больше деток. Очень радуемся, кто сейчас в положении. В такое сложное время - это ответственно. Это вызов. Но украинцы смогут все", - подчеркнул Решетник.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал о кризисе с женой. Телеведущий признался, что переживал в браке.

Вас также могут заинтересовать новости: