Ведущий "Холостяка" станет отцом в третий раз (фото)

Известный ведущий сообщил, что третий ребенок появится зимой.

В семье ведущего романтического шоу «Холостяк» Григория Решетника ожидается пополнение. Скоро он в третий раз станет отцом.

Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram и показал фото беременной жены Кристины.

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«Нас не остановить», — подписал фото счастливого семейства Решетник.

Григорий сообщил, что третий ребенок появится зимой. Сыновья Иван и Дмитрий обрадовались тому, что у них появится братик или сестричка. Пол ребенка он пока не раскрывает. Говорит, что точно они будут знать на следующей неделе.

Новость подтвердила и жена Григория - Кристина.

Как пишет сайт СТБ, Решетники некоторое время скрывали беременность от детей, однако вскоре пришлось рассказать. Кристина отметила, что мальчики приняли это событие с радостью и даже помогали прикрывать животик на фото.

Напомним, скоро многодетными родителями станут Тарас Тополя и ALYOSHA, они также ждут третьего ребенка — девочку.

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