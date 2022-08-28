Мишина разнервничалась после вопроса об экс-возлюбленном.

Украинская актриса Ксения Мишина поставила точку в отношениях с шоуменом Александром Эллертом, который победил в первом сезоне шоу "Холостячка".

Актриса уже неоднократно говорила о том, что рассталась с Эллертом. Но эта тема не дает покоя как журналистам, так и ее поклонникам. В этот раз ведущий Слава Демин вновь задал ей вопрос об экс-возлюбленном. Мишина распереживалась...

"Господи! Что же тебе постоянно эта тема интересна? Может быть, ты хочешь пригласить меня на свидание?" – сказала Мишина.

На это Демин сказал, что между ними стоит Эллерт, но Ксения заверила, что он уже давно не помеха ее отношениям с другими мужчинами.

"Ну все. Это в прошлом. Это действительно в прошлой жизни. Мы разошлись и я прошу не ассоциировать его имя с моим. Это слишком", – добавила актриса.

Она отметила, что давно пытается поставить точку для людей, чтобы "они не думали, что эта возня продолжается".

Напомним, ранее Ксения Мишина возмутилась вопросами фанатов об отношениях с Эллертом.

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