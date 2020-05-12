Сексуальная Рианна блеснула пышной грудью в откровенном белье (фото)

Горячая Рианна показала роскошное тело в белье - фото

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty. Снимки появились в ее Instagram. Читайте также"Помолодела!": Ирина Билык шокировала кардинальной сменой имиджа (фото) На фото Рианна позирует в сексуальном комплекте светло-сиреневого цвета. Певица также украсила себя браслетами. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы. "Вау! Вау!", "Очень сексуальна!", - написали восторженные фанаты.

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