Сексуальная Рианна блеснула пышной грудью в откровенном белье (фото)
11:45, 12 мая 2020Звезды
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Горячая Рианна показала роскошное тело в белье - фото
Рианна попозировала в нижнем белье собственного бренда / Instagram Рианна
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.
Снимки появились в ее Instagram.
Instagram Рианна
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На фото Рианна позирует в сексуальном комплекте светло-сиреневого цвета. Певица также украсила себя браслетами.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы.
"Вау! Вау!", "Очень сексуальна!", - написали восторженные фанаты.
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