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Сексуальная Рианна блеснула пышной грудью в откровенном белье (фото)

11:45, 12 мая 2020
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Рианна попозировала в нижнем белье собственного бренда / Instagram Рианна

Снимки появились в ее Instagram.

Instagram Рианна

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На фото Рианна позирует в сексуальном комплекте светло-сиреневого цвета. Певица также украсила себя браслетами.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы.

"Вау! Вау!", "Очень сексуальна!", - написали восторженные фанаты.

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Теги: #певица#Рианна