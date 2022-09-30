Телеведущий отметил, что Потап, как и другие артисты, приближал нашу победу, выступая на благотворительных концертах.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов высказалася о своем куме Потапе, который семь месяцев войны провел за границей. Все это время в сети хейтили продюсера за такой поступок, но позже выяснилось, что он вовсе не отсиживался в Испании, пока в Украине идет полномасштабная война, а выступал на благотворительных концертах, где собирал деньги для украинской армии.

"Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Обвинять кого-то, говорить, что "ой, этот плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей". Главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу", - сказал Горбунов на YouTube-канале "Розмова".

Отметим, сейчас Алексей Потапенко выступает для жителей Киевской области. Он вместе с Дядей Вадей ездит по деоккупированным территориям и дает бесплатные концерты.

Позиция Потапа по войне в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Потап выразил безусловную поддержку родной стране. Еще до войны он находился в Испании, но решил сразу не возвращаться в Украину.

За границей он выступал на благотворительных концертах и собирал деньги на помощь ВСУ. Спустя семь месяцев войны продюсер все же вернулся домой. Здесь он продолжает вести информационную войну.

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