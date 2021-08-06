Энтони Хопкинс в Италии
Известный во всем мире 83-летний британский актер Энтони Хопкинс не перестает поражать фолловеров в сети своим веселым времяпровождением.
Читайте такжеЭнтони Хопкинс снялся для Vogue (фото, видео)В этот раз звезда "Молчания ягнят" порезвился в воде в Италии. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Под солнцем Тосканы", - подписал видео Хопкинс. На фоне звучит песня Bella Ciao.
Под постом Энтони комментарий написал и секс-символ кино Антонио Бандерас.
Энтони Хопкинс: чем известен актер
- Хопкинс - британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Лауреат премии "Оскар".
- Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".
- В числе известных актерских работ Хопкинса такие фильмы, как "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Ной", "Отец".