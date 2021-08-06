Голоторсый Энтони Хопкинс "отжег" под итальянским солнцем (видео)

Судя по всему, знаменитый актер отдыхает в центральной части Италии.

Известный во всем мире 83-летний британский актер Энтони Хопкинс не перестает поражать фолловеров в сети своим веселым времяпровождением. Читайте такжеЭнтони Хопкинс снялся для Vogue (фото, видео)В этот раз звезда "Молчания ягнят" порезвился в воде в Италии. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Instagram. "Под солнцем Тосканы", - подписал видео Хопкинс. На фоне звучит песня Bella Ciao. Под постом Энтони комментарий написал и секс-символ кино Антонио Бандерас. Энтони Хопкинс: чем известен актер Хопкинс - британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Лауреат премии "Оскар".

Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

В числе известных актерских работ Хопкинса такие фильмы, как "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Ной", "Отец". Автор: Ольга Робейко

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