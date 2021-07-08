Модельеру пришлось пережить настоящий "ад" на пути к славе и признанию.

Андре Тан раскрыл ужасные подробности из своего прошлого и рассказал, через что ему пришлось пройти перед тем, как он сумел добиться популярности.

Своими воспоминаниями дизайнер поделился в интервью с Марией Ефросининой.

По словам Андре Тана, в 17 лет у него начался самый тяжелый период в жизни. Тогда будущий дизайнер одежды только закончил текстильный колледж и соврал матери, что ему предложили работу. Андре Тан настолько не хотел возвращаться в поселок, где вырос, что пошел на авантюру.

В результате, модельер долго не мог найти постоянную работу. У него было всего три клиента, поэтому денег не хватало ни на еду, ни на постоянное жилье. Андре Тан голодал, спал на вокзале и постоянно врал своей матери о том, что у него все в порядке.

Вспоминая о том, что ему приходилось есть в те годы, Андре Тан не сдержал слез. Полтора года дизайнер питался одной лишь жареной картошкой с квашеными помидорами, все это ему передавала из поселка мама. Из-за неправильного питания у него даже появлялись жировики.

Читайте такжеСкандальная экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко призналась, что серьезно больнаМодельеру приходилось сбегать из комнат, которые он снимал, так как не всегда у него были деньги для оплаты аренды. Андре Тан скитался по друзьям, жил, где приходилось.

Несмотря на все трудности, сейчас Андре Тан считает, что эти ужасные события сделали его сильнее.

От пагубных привычек и депрессии его спасла йога. "Обычно люди в этот период присаживаются на стакан, или что-то в этом роде, но я выбрал йогу", - добавил Андре Тан.

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Автор: Полина Кузенко