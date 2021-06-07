Телеведущую засыпали комплиментами за чувственную фотосессию.

Телеведущая Регина Тодоренко, которая родилась в Одессе, но уже несколько лет проживает в РФ, показала в Instagram снимки с новой фотосессии.

В кадре девушка позирует вместе со своим супругом Владом Топаловым посреди зеленых растений. Интересно, что супруги лежат на кровати с белоснежным постельным бельем.

При этом и Топалов, и Тодоренко позируют, вероятно, обнаженными, так как одежды на них не видно. Такие чувственные фото вызвали восторг у пользователей сети.

"Какая прелесть", "Как замечательно", "Прекрасные фото", "Чудесные", "Красивые", "Живите вместе долго и счастливо", - пишут фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич