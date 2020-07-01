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51-летняя Дженнифер Энистон без макияжа показала лицо без единой морщинки (фото)

10:41, 01 июля 2020
Звезды
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Энистон попросила фанатов не пренебрегать правилами / Instagram Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа, но в защитной маске. Актриса выглядит просто великолепно, особенно для своих лет.

Свежий снимок она разместила в Instagram.

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Артистка также пристыдила тех, кто отказывается носить защитную маску. Знаменитость призвала людей заботиться о себе и об окружающих.

Женщина показала фото в черной защитной маске, под которым попросила фанатов не пренебрегать правилами, ведь от этого зависит здоровье людей.

"Я понимаю, что маски неудобны и некомфортны. Но разве вы не чувствуете, что хуже, когда предприятия закрываются... рабочие места теряются... медицинские работники испытывают абсолютное истощение. И так много жизней было унесено этим вирусом, потому что мы не делаем достаточно", - написала актриса.

Также она добавила, что не нужно политизировать этот вопрос и прикрываться "ущемление прав", когда вас просят надеть маску. 

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Теги: #актриса#Дженнифер Энистон