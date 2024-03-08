Примадонна сияет от счастья.

Российский шоумен Максим Галкин в честь Международного женского дня, который отмечают 8 марта, показал новое фото Аллы Пугачевой и их дочери Лизы.

В кадре 74-летняя Пугачева позирует в джинсовых шортиках и жилетки, под которую надела черную кофту. А маленькая Лиза предстала в пышном платьице и джинсовке. И Примадонна, и ее дочь широко улыбаются на камеру.

"Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают", - подписал снимок Максим.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети

"Красотулечки! Дай Бог счастья и здоровья вашей прекрасной семье"

"Максим, с весной ваших девочек"

"С праздником Аллу Борисовну"

"Очень красивые мама с дочкой"

"Крутышки"

Напомним, ранее Алла Пугачева объявила о возвращении в шоу-бизнес и уже выпустила новую песню. Также Примадонна сообщила, что ее поклонников ждет сюрприз.

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