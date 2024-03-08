Российский шоумен Максим Галкин в честь Международного женского дня, который отмечают 8 марта, показал новое фото Аллы Пугачевой и их дочери Лизы.
В кадре 74-летняя Пугачева позирует в джинсовых шортиках и жилетки, под которую надела черную кофту. А маленькая Лиза предстала в пышном платьице и джинсовке. И Примадонна, и ее дочь широко улыбаются на камеру.
"Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают", - подписал снимок Максим.
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Как отреагировали пользователи сети
- "Красотулечки! Дай Бог счастья и здоровья вашей прекрасной семье"
- "Максим, с весной ваших девочек"
- "С праздником Аллу Борисовну"
- "Очень красивые мама с дочкой"
- "Крутышки"
Напомним, ранее Алла Пугачева объявила о возвращении в шоу-бизнес и уже выпустила новую песню. Также Примадонна сообщила, что ее поклонников ждет сюрприз.